Benedetta Muneglia, da Vittoria, incanta il pubblico e i giudici di The Voice Kids

La tredicenne Benedetta Muneglia, originaria di Vittoria, a soli 13 anni ha “spaccato lo schermo” e ha incantato il pubblico e i giudici a The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. La giovane promessa ha conquistato il coach Clementino grazie a una travolgente interpretazione di “Don Raffaè”, il classico di Fabrizio De André riletto in chiave rap dallo stesso rapper napoletano.

Un talento vocale

Benedetta ha dimostrato non solo talento vocale, ma anche una forte personalità e capacità di reinterpretazione, qualità che hanno portato Antonella Clerici a soprannominarla affettuosamente “scugnizza rap” per la grinta ed energia trasmessa sul palco.

Questa performance segue il successo di un’altra giovane vittoriese, Flaminia Occhipinti, che nelle scorse puntate aveva impressionato Arisa e si era unita al suo team. Vittoria si conferma dunque un piccolo vivaio di talenti musicali, portando in scena due giovani artiste che stanno vivendo un’esperienza unica e promettente.

L’esibizione di Benedetta è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, confermando come il mix tra tradizione e modernità – rappresentato dal repertorio di De André rivisitato in chiave rap – possa conquistare diverse generazioni. La sua avventura a The Voice Kids continua, e il futuro della “scugnizza rap” si preannuncia ricco di emozioni e sfide.

