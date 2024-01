Bella gara per il Modica Calcio, contro la Rocca Acquedolcese finisce 4-0

Il Modica Calcio di Pitino e Radenza si regala una grande vittoria contro la Rocca Acquedolcese, il finale di 4-0 regala gioie ai tifosi allo stadio. Una gara dominata per carattere e voglia di vincere dei rossoblu, tre punti fondamentali per la classifica.

Primo tempo che inizia con il gol fulmineo di Diop, calcio d’angolo di Azzara preciso per la testa del centrale rossoblu che porta avanti i suoi. Passano pochi minuti e c’è un altro sussulto per i tifosi allo stadio con un tiro imparabile di Parisi da fuori area, il pallone si stampa sul palo alla destra di Caserta e il risultato non cambia. La prima occasione ospite arriva al 12’ con Mazouf che dal centro dell’area tira a botta sicura ma trova Parisi pronto a immolarsi e ad evitare il gol. Sostanziale equilibrio nei minuti successivi con il Modica in controllo che si avvicina al gol al 33’, lancio di Azzara per Palmisano, il centrocampista prova un tiro a giro che finisce alto senza notare Savasta tutto solo in mezzo all’area. L’ultima occasione di questo primo tempo è per Carroccio che da fuori tira alto e non riesce a chiudere la prima frazione con un risultato positivo per i suoi.

Nella seconda parte di partita dominio totale del Modica Calcio che al 12’ trova il gol con Palermo, ottima azione corale che vede Savasta lanciare Azzara, l’attaccante prova a piazzare il pallone ma trova Caserta pronto, sulla respinta è il centrocampista a regalarsi la gioia del gol. Servono altri 12 minuti per il tris, angolo di Azzara perfetto in mezzo che trova Famà pronto a regalarsi la prima gioia con la maglia rossoblu. Al 29’ la chiude Savasta, il cannoniere del Modica non poteva mancare nel tabellino di questa partita, il 4-0 definitivo è il suo. Rocca Acquedolcese che non riesce a esprimere più il proprio gioco come fatto nel primo tempo e si arrende all’ombra del Castello dei Conti.

“Una gioia incredibile il primo gol in casa davanti al nostro pubblico – dichiara Famà – La prima partita per me con questa maglia è stata emozionate e sono felice di come sia andata. La vittoria era importante anche per dare un segnale e dimostrare che noi ci siamo, mi sono integrato bene nel gruppo, conoscevo già Savasta e con tutti gli altri mi sto trovando molto bene. Adesso dobbiamo lavorare per crescere ancora e dare il massimo ad ogni partita”.

Modica Calcio – Rocca Acquedolcese 4-0

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore (12’ st Ababei), Strano (25’ st Incatasciato), Vindigni, Diop (39’ st Trovato), Azzara (34’ st Biondi), Palmisano, Famà, Palermo (34’ st Prezzabile), Savasta. Panchina: Basso, Ababei, Biondi, Trovato, Incatasciato, Prezzabile, Trovato, Cicero, Marsilio. Allenatore: Giuseppe Strano.

Rocca Acquedolcese: Caserta, Sulmaister (17’ st Mendes), Caraco, Sacca, Scolaro, Mazouf (17’ st De Nadal), Carrello (42’ st Cardali), Margaritini, Ferre, Mazzeo (30’ st Strumia), Carroccio (30’ st Longo). Panchina: Indriolo, Mendes, Longo, Strumia, Cardali, De Nadal. Allenatore: Francesco Palmeri

Marcatori: 1’ pt Diop (M), 14’ st Palermo (M), 24’ st Famà (M), 29’ st Savasta (M)

Ammoniti: Strano, Ballatore, Palermo (M), Carroccio (R)