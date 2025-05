Beccato nel terrazzo di un’abitazione, era un evaso: arrestato

Una fuga rocambolesca, una scena da film e un finale dietro le sbarre. Un giovane di 25 anni , di origini rumene, già noto alle forze dell’ordine per furti in abitazione , è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso su un terrazzo privato a Comiso, in evidente stato di agitazione e con un piede ferito. Ma il dettaglio più inquietante è emerso poco dopo: doveva essere ai domiciliari .

La vicenda è iniziata con una chiamata al 112. Un cittadino ha segnalato la presenza di uno sconosciuto sul proprio terrazzo , visibilmente doloroso e senza alcuna giustificazione per la sua presenza. All’arrivo della Polizia, il 25enne ha fornito una spiegazione al limite del credibile: “ Mi stavano inseguendo, volevo solo salvarmi ”.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso lo hanno preso in consegna e, considerato il trauma al piede, accompagnato in ambulanza all’ ospedale di Vittoria . Ma mentre i medici si prendevano cura di lui, le forze dell’ordine avviavano le verifiche che avrebbero scoperto il resto della storia.

Il giovane risultava irreperibile presso il domicilio dove stava scontando gli arresti domiciliari . Inoltre, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere . Non era solo un’evasione : era anche potenzialmente pericolosa.

La Procura di Ragusa , informata dei fatti, ha subito richiesto l’ inasprimento della misura cautelare , ottenendo dal GIP l’autorizzazione al trasferimento in carcere . E così, dopo le cure ospedaliere, per il 25enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Ragusa .

