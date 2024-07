Beach Soccer, nella terza tappa di Sabbie di Sicilia vincono Pro Ragusa, nel maschile, e Unime Messina, nel femminile

Grande spettacolo di pubblico e in campo per la terza tappa del campionato regionale Serie B di beach soccer. Il circuito Sabbie di Sicilia, conclusosi ieri sera a Marina di Modica, ha registrato un altro successo, dopo gli appuntamenti di Torre Faro e San Vito Lo Capo.

Le aspettative, secondo le indicazioni organizzative della Lnd Sicilia, guidata dal presidente Sandro Morgana, e da I Soci di Fabio Nicosia (anche consigliere della commissione nazionale Figc Lnd di beach soccer), hanno segnato un altro importante tassello.

Dopo tre giorni di gare e di giocate spettacolari, a spuntarla è stata la Pro Ragusa, che in finale ha battuto l’Uniscuole Vittoria per 6 a 3. Terzo posto per lo Scirocco Modica, che nella finalina ha avuto la meglio sul Villafranca con un punteggio di 6 a 4.

Nel femminile, l’Unime Messina ha vinto contro la Virtus Marsala per 2 a 1, ottenendo la sua seconda vittoria di tappa dopo Torre Faro (Messina). Miglior giocatore del torneo è stato Daniele Sabellini (Modica), mentre Ornella Visalli ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatrice, bissando il successo di squadra dell’Unime.

Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di Modica, Maria Monisteri; l’on. Ignazio Abbate; il vice sindaco di Modica, Giorgio Belluardo; il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Maria Cristina Minardo; Gino Giacchi, delegato Lnd Ragusa; e il delegato regionale del settore beach soccer, Mario Porretta.

Risultati

Quarti di finale: Pro Ragusa-Cartia Plant 9-8 (dopo i calci di rigore) Taormina-Uniscuole 3-5 Chiaramontani-Villafranca 2-4 Lido Scirocco-Beach Soccer 2-4 Lido Scirocco-Young Pozzallo 6-3

Semifinali: Lido Scirocco Modica-Pro Ragusa 1-4 Uniscuole Modica-Lido Scirocco Modica 4-3

Finale 3° e 4° posto: Lido Scirocco Modica-Villafranca Bs 6-4

Finale 1° e 2° posto: Uniscuole-Pro Ragusa 3-6



Nel femminile

Virtus Marsala-Scicli: Vittoria a tavolino per mancata presentazione dello Scicli

Vittoria a tavolino per mancata presentazione dello Scicli Unime-Vittoria Fc: 5-2

5-2 Finale femminile: Virtus Marsala-Unime 1-2



Prossimo appuntamento a Marina di Ragusa

Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 e 11 agosto con il master finale che completerà la prima edizione di Sabbie di Sicilia, un’iniziativa nata per promuovere ulteriormente il beach soccer sulle spiagge siciliane. Anche a Marina di Modica il successo è stato certificato dal pubblico, proprio come lo scorso anno, quando si disputò in tappa unica la finale regionale con la formula dell’arena all’americana. Il Comune di Modica e l’amministrazione comunale hanno espresso grande soddisfazione per questi eventi sportivi, che hanno evidenziato la sinergia tra sport e turismo.

Nel prossimo weekend, sulla spiaggia iblea, si terrà una tappa del campionato italiano di beach volley, con la partecipazione dei migliori beacher italiani. Lo spettacolo continua.

© Riproduzione riservata