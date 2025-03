Basket serie B nazionale: una Virtus di grande cuore batte Piacenza e rinvigorisce la speranza

di Giada Drocker – *Passo importante in chiave play out per Ragusa che nell’ultimo tempo piega le difese di Piacenza e si impone al Pala Padua per 83 a 73. Ventotto punti per Bertocco, top scorer dell’incontro. Una vittoria che permette a Ragusa di non perdere la speranza. *

*Prima frazione sostanzialmente in equilibrio con, punto a punto con Ragusa abbastanza imprecisa. Dopo il primo allungo di Piacenza che arriva al 7 a 3, anche Ragusa inizia a segnare, in pick and roll, con Vavoli e Gloria che trovano degli ottimi servizi sotto canestro. Piacenza cambia difesa, aggredisce con una zona 1-3-1 e costringe Ragusa a fare girare la palla lungo il perimetro esterno. Dal 12 pari, a tre minuti dalla prima sirena, si va punto a punto fino alla conclusione del tempo, con la Virtus che mette la testa avanti con un tiro libero di Herkmaa. *

*La ripresa inizia con Ragusa più determinata, a segno prima con Adamu servito sotto le plance o poi con una tripla di Herkmaa frutto di una buona circolazione di palla. Sul 24 a 20, Piacenza che segna dopo due minuti di gioco, chiama time out per mettere a punto la difesa. Calvi allunga al +6 ma Piacenza reagisce con due bombe consecutive impattando. Ragusa che difende sempre a uomo ma con cambi che non sempre funzionano, mette dentro il 28 a 26 con un delizioso assist di Kosic ad Adamu. La squadra ospite va a segno prima con Zoccoletti e poi con Longo. Stavolta è Di Gregorio a chiedere un minuto di sospensione, sul 28 a 30. E’Taddeo a trovare 5 punti consecutivi e a portare Piacenza a +7. Siamo a tre minuti dal riposo grande. Ragusa fatica più di Piacenza ma con Bertocco non perde contatto. A 40 secondi Morvillo insacca il +3 ma ancora Bertocco, prima con un tiro libero su due (basse le percentuali per la Virtus che tira con il 60 per cento dalla lunetta) e poi con una bomba sulla sirena, porta la Virtus al riposo grande in vantaggio per 38 a 37 infiammando il pubblico. *

*Avvio di tempo con il tiro dall’arco grande di Simon che porta Ragusa sul +4, con immediata risposta di Zoccoletti di eguale portata. Ragusa nei successivi tre minuti sbaglia da fuori e Piacenza non riesce ad approfittarne. Sarà Vavoli a metà della frazione ad incrementare il vantaggio mettendo dentro nuovamente il +4 seguito da Gloria per il +6. Un fallo di Gloria su tiro da tre di Zoccoletti, agevola il recupero degli avversari che si riportano a -1. La partita si fa dura; Ragusa chiede non con tutti i torti, più severità da parte della coppia arbitrale. Piacenza pareggia a 56 secondi dalla fine del quarto ma è ancora una trovata di Bartocco a consentire l’allungo della Virtus: fallo di Zoccoletti sul suo tiro da tre realizzato. Ragusa si porta sul + 4 e chiuderà in vantaggio il terzo tempo per 60 a 56. *

*Decisivo ancora una volta Bertocco ad avvio dell’ultima frazione; mette a segno 9 dei primi 11 punti e tutti con triple, l’ultima in transizione dopo un recupero difensivo di squadra. A 5’38”, dalla fine, Piacenza con il pala Padua infiammato cerca di spezzare il ritmo con un time out. Vavoli da tre mette dentr9o il +10 per Ragusa. A Due minuti e mezzo dalla conclusione del match Vavoli schiaccia di potenza ad una mano e poi serve Bertocco per l’81 a 70 in favore di Ragusa. L’errore da tre di Zoccoletti che tenta la via più breve per il recupero, segna praticamente la fine del match. C’è tempo solo per gli ultimi due tiri liberi di Vavoli e nel ribaltamento i due punti di Taddeo per il definitivo 83 a 73 *

*IL TABELLINO *

*Virtus Ragusa – Bakery basket Piacenza *

*Ragusa: *Erkmaa 7, Piscetta ne, Bertocco 28, Simon 4, Gloria 10, Tumino, Vavoli 15, Mirabella ne, Kosic 11, Calvi 4, Adamu 4, Ianelli ne. All. Di Gregorio

*Piacenza*: Naoni 16, Ndione ne, Morvillo 2, Longo 13, Zoccoletti 18, Trevisan ne, Fea 4, Chiti, Lanzi 8, Taddeo 12. All. Salvemini

*Parziali:* 19-18; 38-37 (19-19); 60-56 (22-19); 83-73 (23-17)

*Note. *Tiri da due: Ragusa 16/30 (53%); Piacenza 16/33 (48%); Tiri da tre: Ragusa 12/31 (39%); Piacenza 10/34 (29%); Tiri liberi: Ragusa 15/21 (71%); Piacenza 11/13 (84%); Rimbalzi: Ragusa 22, Piacenza 35. Assist 22 Ragusa, 35 Piacenza.



