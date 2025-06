Basket, serie A2 femminile: Precious Johnson in arrivo alla Passalacqua Ragusa

Arriva Precious “Pj”Johnson, 25 anni, svedese di nascita, centro-ala, con il basket nel DNA, nella Nazionale svedese dall’Under 16 a oggi. Impegnata di recente nell’Eurobasket con la Nazionale di Svezia, ha giocato per 5 anni con la Duquesne University di Pittsburgh e poi ha affrontato la ‘fase europea’ della sua carriera nella prima divisione ungherese con lo Szekszárd, squadra con cui ha disputato anche l’Eurocup e l’Eurolega, e con il David Kornell Ka. È una delle pedine della nuova Passalacqua 2025-2026. Doppio passaporto per Precious, il cui padre, Stew Johnson, è una leggenda della lega americana Aba nel suo stesso ruolo.

“Ho costruito solide basi con un’esperienza internazionale frutto di dedizione e impegno costante. Sono entusiasta di poter portare i miei ‘centimetri’, la mia potenza, la mia energia positiva, la mia forte etica del lavoro e, con leadership e soprattutto la mia mentalità di squadra, sono certa del contributo che potrò dare alla Passalacqua. I miei cinque anni alla Duquesne University e un anno da professionista in Ungheria – dice Pj Johnson – mi hanno fornito ulteriori competenze. Come membro della nazionale svedese dall’Under 16 ad oggi, ho affinato le mie capacità e approfondito la mia conoscenza di gioco. Ogni tappa è stata e continuerà ad essere occasione di crescita personale e professionale. Non vedo l’ora di cominciare, di fare squadra con tutte le nuove compagne di gioco sia dentro che fuori dal campo, contribuire al successo del team, e interagire con i tifosi e la comunità di Ragusa”.

Dopo la conferma di capitana Chiara Consolini, il roster si arricchisce della presenza di Precious Johnson che si aggiunge ai nuovi innesti di Bea Stroscio, Ginevra Cedolini, Ilaria Moriconi e le conferme di Gabri Narviciute, Marika Labanca, Mel Olodo, Elena Mallo e Federica Mazza.

