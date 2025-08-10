Basket: scomparsa Paola Mauriello, era stata il capitano a Ragusa

“Paola, dolce Paola, ci hai lasciato. A soli 44 anni”. Cosi’ la Federbasket, a proposito della prematura scomparsa di Paola Mauriello. Da Azzurra aveva vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2009 e anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. La giocatrice aveva militato anche nella squadra della Virtus Eirene Ragusa.

“Il presidente FIP, Giovanni Petrucci, condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana”, scrive ancora la Federazione. Ala, in Serie A, con Napoli Vomero, Faenza, Ragusa, Basket Parma e Ribera, di recente ha partecipato a “Free Yourself”, il corso per allenatrici della FIP, a testimonianza di quanto fosse legata alla pallacanestro e alla vita, alla ricerca di nuovi traguardi. Attualmente era Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla al Mare, alle 17, presso la parrocchia di Sant’Alfonso.

Questo il ricordo della Virtus Eirene Ragusa: “È stata la capitana della memorabile promozione in A1 della Passalacqua, nella stagione 2012/2013. Un punto di riferimento per il basket ragusano di quegli anni. Paola Mauriello purtroppo ci ha lasciati. Tutta la società Passalacqua Ragusa basket manifesta profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. A fine carriera da cestista, nel 2018 era diventata allenatrice.

© Riproduzione riservata