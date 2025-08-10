L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Basket: scomparsa Paola Mauriello, era stata il capitano a Ragusa
10 Ago 2025 18:21
“Paola, dolce Paola, ci hai lasciato. A soli 44 anni”. Cosi’ la Federbasket, a proposito della prematura scomparsa di Paola Mauriello. Da Azzurra aveva vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2009 e anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. La giocatrice aveva militato anche nella squadra della Virtus Eirene Ragusa.
“Il presidente FIP, Giovanni Petrucci, condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana”, scrive ancora la Federazione. Ala, in Serie A, con Napoli Vomero, Faenza, Ragusa, Basket Parma e Ribera, di recente ha partecipato a “Free Yourself”, il corso per allenatrici della FIP, a testimonianza di quanto fosse legata alla pallacanestro e alla vita, alla ricerca di nuovi traguardi. Attualmente era Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla al Mare, alle 17, presso la parrocchia di Sant’Alfonso.
Questo il ricordo della Virtus Eirene Ragusa: “È stata la capitana della memorabile promozione in A1 della Passalacqua, nella stagione 2012/2013. Un punto di riferimento per il basket ragusano di quegli anni. Paola Mauriello purtroppo ci ha lasciati. Tutta la società Passalacqua Ragusa basket manifesta profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. A fine carriera da cestista, nel 2018 era diventata allenatrice.
© Riproduzione riservata