Basket: Ragusa resta a bocca asciutta dopo un match condotto fino (quasi) alla fine. Piombino chiude la serie

di Giada Drocker – Un De Zardo monumentale chiude i conti e la serie con il pubblico che abbandona il palasport quando ancora la sirena non è suonata. Dopo un tempo supplementare Ragusa si fa beffare con il rammarico di avere condotto il match fino a quattro minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Finisce 89 a 97 e Ragusa ora dovrà affrontare un altro girone di inferno per restare in B nazionale

Match ad alta intensità quello che si è visto al PalaPadua tra Virtus Ragusa e Piombino, gara 3 dei play out di serie B nazionale. DA un lato il favore di due incontri vinti in casa, dall’altro la determinazione di aggrapparsi all’unico risultato possibile per la Virtus, vincere per tenere aperta la serie. Prima frazione punto a punto con Kosic che spacca la difesa avversaria entrando e si carica sulle spalle la squadra che non riesce a trovare soluzioni sotto canestro. Piombino mette in panca Ferraresi con tre falli dopo tre minuti di gioco e allo scadere della frazione, a due minuti dalla fine in una mischia per impedire la via del canestro a Kosic , perde Frattoni per un infortunio alla caviglia sinistra da cui non si riprende. Ragusa chiude la prima frazione in vantaggio di una sola lunghezza perché Piombino non molla e mette dentro un parziale di 5 a 0 con Ianuale che segna prima dall’arco grande e poi replica da sotto. Nel rientro in campo Ragusa inaugura le segnature con Bertocco da 3. L’equilibrio finisce dopo due minuti e mezzo di gioco. Per la Virtus, prima Ianelli da 3, poi la replica di Bertocco con un tiro di eguale valore che si arrampica sul ferro e va a segno, inizia un momento favorevole. Ancora Ianelli ad aumentare il vantaggio in penetrazione seguito ancora da Bartocco. Ragusa si porta a + 10 con Adamu e Bertocco prima con un improbabile tiro mani in faccia, e poi Simon aumentano il vantaggio entrambi dalla lunga. De Zardo e OnoJaife aiutano Piombino a non sprofondare e un 2+1 di Nicoli per Piombino fissa il punteggio al riposo grande sul 47 a 36 per Ragusa.

Terzo quarto difficile per la Virtus che subisce il ritorno prepotente di Piombino che non ci sta a fare riaprire la serie. Un parziale di 9 a 0 interrotto solo da due liberi di Vavoli rimette in corsa gli ospiti e Ragusa non riesce a segnare. Sul 56 a 51 e parecchie nubi coach Digregorio chiama time out. Il parzialino segna 4 a 15 per gli ospiti e bisogna metterci un freno. Il parziale finisce 66 a 61 in favore dei padroni di casa ma Piombino inizia a osare di più. Ultimo quarto ancora tentennante, con Piombino che rosicchia punto dopo punto. Ci provano Adamu e Ianelli a respingere gli attacchi degli ospiti che trovano in De Zardo sempre presente e in Casero che inizia a infilare, due terminali certi. A quattro minuti dalla fine la sequenza diventa rischiosa per Ragusa: IN 10 secondi Piombino segna un libero con De Zardo, ma sul secondo sbagliato ancora rimbalzo in attacco per Piombino che segna altri due liberi con Onojaife. Siamo 78 a 75: fallo tecnico per simulazione a Vavoli. Piombino non ne approfitta e nella transizione la mano di Gloria trema da sotto. Ancora Piombino a vuoto e Bertocco calpesta la riga laterale: palla persa anche per l’attacco di Ragusa e De Zardo dall’altra parte sigla il -1. Ultimo minuto convulso. Onojaife centra un’azione da tre punti, canestro e fallo: Piombino è a +1 ma Ianelli a 50 secondi prende il rischio di una bomba e segna il +1 di Ragusa. Un tap- in di Onojaife pareggia il conto sul filo della sirena. Supplementare senza storia. De Zardo e Casero conducono Piombino alla chiusura della serie: finisce 89 a 97. Peccato

Il tabellino

Virtus Ragusa – Basket Golfo Piombino 89-97 Ragusa: Erkmaa 7, Piscetta, Bertocco 22, Simon 7, Gloria 6, Vavoli 2, Kosic 17, Calvi, Adamu 12, Ianelli 16. All.Di Gregorio Piombino: Casero Ortiz 19, Castellino 3, Forti ne, Longo , De Zardo 24, Frattoni, Onojaife 19, Sipala 2, Nicoli 15, Ianuale 9, Ferraresi 6. All. Conti Arbitri: Martinelli di Brescia, Spinelli di Cantù

Parziali: 21-20; 47-36 (26/16); 66-61 (19/25); 83-83 (17/22); TS 89-97 (6/14) . Note. Tiri da due: Ragusa 19/42 (45%); Piombino 27/53 (50%); Tiri da tre: Ragusa 11/27 (40%); Piombino 6/25 (24%); Tiri liberi: Ragusa 18/25 (72%); Piombino 25/36 (69%); Rimbalzi: Ragusa 38, Piombino 53; Assist Ragusa 17, Piombino 13.

Usciti per 5 falli Vavoli e Adamu (Virtus)

