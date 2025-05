Basket, play off: l’impresa dell’Olympia contro l’Alfa Catania. Oggi la gara decisiva

La grande occasione dell’Olympia. Questa sera al PalaDavolos la squadra allenata da Mike Del Vecchio affronterà in gara-due l’Alfa Catania, la squadra capolista che ha dominato il campionato della serie C unica.

Nel secondo turno dei play off, inaspettatamente, sabato scorso, l’Olympia è riuscita nell’impresa di vincere gara-una contro la squadra che viene considerata la favorita per la promozione nella serie superiore. Un successo maturato per di più fuori casa e che dà all’Olympia un discreto vantaggio anche per la gara odierna. Dovesse farcela, l’Olympia sarebbe riuscita nell’impresa di eliminare la favorita del torneo e di accedere poi alla fase finale.

Ma la squadra catanese, dopo l’inaspettata battuta d’arresto, farà di tutto per vincere la partita: un’eventuale sconfitta avrebbe definitivamente compromesso i programmi societari che puntavano al salto di categoria. Sarà una gara avvincente e carica di attese quella in programma questa sera alle 20,30 al PalaDavolos di Comiso. Con il pubblico delle grandi occasioni a sostenere la squadra. Perché il basket a Comiso ha grandi tradizioni e- da sempre – un discreto numero di appassionati. Che stasera saranno tutti sugli spalti per sostenere la propria squadra.

© Riproduzione riservata