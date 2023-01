Basket: Passalacqua Ragusa batte Campobasso e ribalta la differenza canestri

Vittoria e differenza canestri a favore per la Passalacqua Ragusa nello scontro diretto con Campobasso, valido come quarta giornata del girone di ritorno del massimo campionato di basket femminile. Con le due formazioni che, prima della partita di oggi, si trovavano appaiate a quota 18 in classifica era fondamentale per Dotto e compagne aggiudicarsi il match, mettendo virtualmente quattro punti di distanza con le molisane e così è stato, ma non senza avere sudato le proverbiali sette camicie, a dimostrazione del grande equilibrio che contraddistingue diverse squadre di questo campionato.