Basket: Olympia Comiso vince sul Marsala

In occasione del confronto con Marsala, questa volta è l’intero roster a inanellare una serie di canestri uno dopo l’altro. I cento punti sfiorati giungono al termine di un match dove in pratica quasi tutti sono andati a referto. Dai titolari alla panchina nessuno ha dato forfait, con un Turner e Ballarò (ispirato dalla lunga distanza) in evidente giornata di grazia. Al termine del primo tempo il parziale a referto segna già + 17 in favore dei padroni di casa. Troppi i “centimetri” di differenza fra le due compagini, per un Marsala sì volenteroso ma mai in grado di contrastare la netta superiorità atletica dei comisani.

“Viviamo una bella stagione – ammette al termine della gara il presidente dell’Olympia Roberto Biscotto – questa squadra merita il posto in cui si trova in classifica, ma la cosa che mi rende più felice è senza dubbio la composizione del gruppo. Perché si tratta di un’Olympia di giovani e di locali. Un investimento, insomma, che riguarda anche il futuro. Non posso che fare i complimenti a tutti i ragazzi”. Soddisfatto è certamente anche coach Massimiliano Farruggio: “La vera forza – afferma – sta nel gruppo. Un gruppo affiatato e unito. Giochiamo sempre insieme riuscendo a trovare la soluzione a ogni problema. Sono questi gli elementi che mi portano a rimanere ottimista in prossimità della seconda parte di stagione. Adesso ci attendono due banchi di prova importanti. Il primo a Canicattì, e subito dopo il big match contro la vice capolista Cus Palermo”.

OLYMPIA COMISO MULTIFIDI 99

NUOVA PALL. MARSALA 63

PARZIALI: 28/17 – 45/28 – 67/44