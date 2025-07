Basket in carrozzina, show a Cefalù: gli iblei della Crazy Wheels dominano e vincono

Cefalù si tinge di rossoblù con lo straordinario trionfo dei Crazy Wheels Ragusa, che si sono aggiudicati la vittoria nella tappa ufficiale del prestigioso Estathé 3×3 Italia FIP Circuit, superando in finale la formazione del Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Un successo che vale doppio, ottenuto in uno dei palcoscenici più attesi dell’estate sportiva siciliana, tra spettacolo, inclusione e grande pallacanestro.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Cefalù e sostenuto da sponsor e volontari, ha richiamato atleti da ogni angolo dell’isola, confermandosi un appuntamento centrale per il movimento 3×3. Ma a rubare la scena sono stati proprio loro: i ragazzi di Crazy Wheels, protagonisti di una cavalcata vincente che ha infiammato il parquet e il pubblico presente.

“È una vittoria che premia il lavoro, la dedizione e il cuore di questi ragazzi,” ha dichiarato Andrea Veloce, presidente e atleta della squadra. “Portare a casa un risultato così importante, in un contesto di alto livello, ci riempie d’orgoglio.”

La formazione ragusana ha mostrato fin dalle prime battute un gioco brillante e organizzato, fatto di intensità, visione e grande intesa. Sfide combattute, giocate spettacolari e momenti di forte emozione hanno accompagnato il loro cammino verso la finale, vinta con autorità grazie a lucidità tattica e determinazione.

A rendere speciale l’appuntamento, anche una perfetta macchina organizzativa, con un contesto accogliente, un pubblico caloroso e una cerimonia di premiazione impreziosita dalla presenza di autorità e rappresentanti degli sponsor.

Ora testa ai prossimi impegni

Il successo di Cefalù conferma i Crazy Wheels Ragusa come una delle realtà più promettenti e dinamiche del panorama 3×3 nazionale, ma il cammino non si ferma qui: il prossimo appuntamento è fissato per il 2 agosto a Milazzo, dove la squadra sarà protagonista del “Festival dello Sport Inclusivo – Insieme“.

© Riproduzione riservata