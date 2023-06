Basket: Di Fine e Bucchieri in nazionale Under 20. Sammartino tra le riserve

La società rivolge un in bocca al lupo a Josephine Di Fine e Francesca Bucchieri che, insieme a Ludovica Sammartino che è stata convocata tra le riserve, da oggi iniziano il raduno a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, con la nazionale Under 20 di coach Andrea Mazzon, in vista dell’Europeo femminile Under 20 che si giocherà dal 29 luglio al 6 agosto mentre il Mondiale femminile Under 19 si giocherà dal 15 al 23 luglio. Sammartino è stata inoltre convocata con la nazionale Under 18 di coach Lucchesi.

Di Fine è in forza alla Passalacqua Ragusa con cui disputa sia la Serie A1 che i campionati giovanili con la società I Have a Team mentre Bucchieri e Sammartino, seppur non più a Ragusa, sono prodotti del vivaio biancoverde che in questi anni ha messo in campo un grande lavoro di crescita e valorizzazione del settore giovanile.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di risultati come questi – spiega Gianstefano Passalacqua, che in prima persona segue il vivaio della società – perché siamo molto convinti di quanto sia importante avere alle spalle un movimento di giovani che faccia da base alla prima squadra. Un movimento che tra l’altro non è importante soltanto dal punto di vista sportivo ma anche da quello sociale. Ovviamente le problematiche ci sono, a partire dalla difficoltà nel trovare avversarie nella nostra regione, e questo è legato anche alla marginalità che porta purtroppo le nostre giovani ad uscire dalla Sicilia una volta terminate le scuole superiori e allo stesso tempo le ragazze di fuori difficilmente a venire qui. Ma sappiamo che questa è la strada giusta e i nostri sforzi in questo senso non mancheranno”.