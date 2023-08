Basket, all’Olympia basket Comiso arriva l’ala Francesco D’Urzo

L’Olympia basket Comiso completa il roster per la prossima stagione, che la squadra allenata da Massimiliano Farruggio disputerà nella serie C unica di Sicilia e Calabria. La società ha tesserato Francesco D’Urzo, alto 1,95 e nato nel 2001, un’ala piccola che può giocare anche da ala forte che arriva da Agropoli. È un ottimo atleta, giovane e con grandi possibilità di crescita. “È un giocatore di grande intensità e con un buon tiro dalla distanza, rapido e con buona prestanza fisica – spiegano i dirigenti dell’Olympia – Sarà un atleta importante per gli allenatori comisani, proprio per la sua duttilità e capacità di ricoprire più ruoli durante la partita a seconda delle esigenze della squadra e delle fasi della partita.

Il nuovo cestista: giovane e con una carriera di tutto rispetto

Francesco D’Urzo ha disputato l’ultimo campionato in C, all’Academy Potenza, dove ha chiuso con una media punti di 8,1. Diverse le esperienze in Italia fra le fila del New Basket Caserta e del New Basket Agropoli nel recente passato, ma ha disputato anche due campionati in Scozia con il Glasgow Rocks. Con il suo arrivo, il mercato dell’Olympia può dirsi concluso. Nei prossimi giorni inizieranno gli allenamenti intensivi e saranno calendarizzate alcune amichevoli prima della Coppa Sicilia, anteprima della nuova stagione, che prenderà il via a metà settembre.