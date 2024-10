Basket, 4°turno serie A2 LBF Techfind: Ragusa a caccia del “poker” sul campo di Umbertide

Passalacqua pronta alla trasferta di domenica 27 ottobre a Umbertide; fischio di inizio alle 15. Le aquile di Ragusa di Mara Buzzanca si presenteranno a bottino pieno, con tre vittorie sulle tre gare disputate. Umbertide, allenata da Michele Staccini, è reduce da una sconfitta in casa del San Giorgio Mantova, maturata nel terzo quarto di gioco. Anche per questa settimana due giocatrici della Passalacqua Ragusa sono tra le migliori del girone B: Amaiquen “Ama” Siciliano per le realizzazioni (21 punti contro Civitanova) e Gabri Narviciute al terzo posto per le palle recuperate.

Domenica sarà un’altra tappa da festeggiare nella speciale casella dei record personali tra le giocatrici della Passalacqua Ragusa: la capitana delle bianco verdi, Chiara Consolini in questa trasferta raggiungerà il traguardo delle 550 partite tra serie A1 e serie A2, in una carriera iniziata a Schio nella stagione 2004/2005.

Ma veniamo al match contro Umbertide che si giocherà domenica al Pala Staccini:

“Affronteremo come sempre questa gara a viso aperto con determinazione e convinzione – dice coach Mara Buzzanca -. Umbertide è una squadra molto giovane che ha tra i suoi punti di forza la velocità e l’energia. Ci darà del filo da torcere. Loro giocheranno in casa e cercheranno di metterci in difficoltà. Sappiamo che sarà una trasferta difficile”. Tra le individualità più spiccate dal punto di vista offensivo la coach di Ragusa segnala Baldi per la “grande esperienza” ma da non sottovalutare Gianangeli e Del Sole, giovani che stanno maturando esperienza e che stanno crescendo dal punto di vista cestistico.

La partita verrà trasmessa domenica 27 ottobre alle 15 sul canale youtube della P.F.Umbertide https://www.youtube.com/live/soRD2-Um4Ho?si=c-rkpk1coAS_KDNo

© Riproduzione riservata