“Barocco in Fiore Modica 2026”: al via l’iniziativa che porta natura, colori e sostenibilità nel cuore della città

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Balconi fioriti, terrazzi verdi, aiuole mediterranee e spazi urbani trasformati in piccoli angoli di biodiversità. Nasce con questo obiettivo “Barocco in Fiore Modica 2026”, la nuova manifestazione promossa dal Comune di Modica e coordinata dall’Assessorato all’Ecologia guidato da Samuele Cannizzaro.

L’iniziativa punta a valorizzare il verde urbano privato, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni del centro storico in un percorso dedicato al decoro urbano, alla sostenibilità ambientale e alla riscoperta del rapporto tra città e natura.

“Barocco in Fiore Modica 2026” nasce infatti con l’intento di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi, giardini e piccoli spazi verdi capaci di migliorare la qualità urbana e contribuire concretamente alla lotta contro il surriscaldamento cittadino e i cambiamenti climatici.

«La manifestazione – sottolinea l’assessore Cannizzaro – vuole non solo abbellire il centro storico, ma anche sensibilizzare cittadini, studenti e associazioni sull’importanza del verde urbano, della biodiversità e della corretta gestione delle acque meteoriche».

La partecipazione è completamente gratuita ed è aperta:

ai cittadini residenti nel centro storico;

agli istituti scolastici;

alle associazioni culturali, ambientali e sociali operanti nel centro storico.

Ogni partecipante potrà candidare un solo progetto scegliendo una delle categorie previste:

balcone fiorito;

aiuola privata;

giardino fiorito;

spazio verde scolastico o associativo.

Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di piante mediterranee autoctone come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, considerate fondamentali per favorire la biodiversità e sostenere gli insetti impollinatori.

I progetti saranno valutati da una giuria di esperti secondo diversi criteri: estetica e creatività, sostenibilità ambientale, utilizzo di specie autoctone e capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.

Previsti anche premi per i migliori interventi:

primo premio: monopattino elettrico;

secondo premio: iPad;

terzo premio: drone.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 giugno 2026 all’indirizzo email ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it.

“Barocco in Fiore Modica 2026” punta così a trasformare il centro storico di Modica in un percorso diffuso di colori, profumi e sostenibilità, restituendo alla città un’immagine ancora più accogliente, viva e mediterranea.

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