“Barbieri sono”. Lo chef tra i luoghi di Montalbano. Ecco l’hotel che ha vinto la puntata su Ragusa.

“Barbieri sono”. Parafrasando il più celebre commissario Montalbano, lo chef Bruno Barbieri ha aperto così la prima puntata della nuova serie Sky “4 hotel”. Lo chef torna dunque protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese. Quest’estate, infatti, il viaggio di 4 Hotel si snoderà tra strutture di zone d’Italia che rappresentano più che mai le capitali del turismo tricolore: Sicilia, Roma, la costa tra Romagna e Marche e Ischia.

Sarà un giro sensazionale e sorprendente, alla scoperta anche di nuove tendenze dell’hôtellerie e delle nuove idee che stanno prendendo piede in questo settore per regalare ai turisti e ai viaggiatori la miglior esperienza di soggiorno possibile: ad esempio Barbieri valuterà, sulla costa tra Romagna e Marche, i “Bike Hotels” della zona, le strutture che hanno tutto quello che occorre, servizi garantiti e di qualità, per chi sceglie di viaggiare sulle due ruote. E sarà anche un giro tra alcuni dei luoghi magici e ambitissimi dai turisti di tutto il mondo.

Proprio a partire dalla Sicilia nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Commissario Montalbano, tra Siracusa e Ragusa. Barbieri ha iniziato la puntata a Scicli, nella stanza del commissario, all’interno del Comune. Passeggiata su via Mormina Penna e poi suggestive riprese aeree del Duomo San Giorgio di Ragusa Ibla. Immagini che sono state inserite all’interno del richiamo di puntata e che diventano vera promozione in tv. A Ragusa Ibla in gara l’hotel “A.D. 1768” che è molto bello e trova la curiosità anche degli albergatori concorrenti. Soddisfatto anche Barbieri che però contesta la presenza di plastica tra le bottiglie del sapone o dell’acqua minerale in camera.

E proprio il suo voto finale cambia la classifica portando l’hotel ragusano, a distanza di un solo punto, al secondo posto dal casale di campagna a Noto che ha vinto la puntata. Tra le escursioni previste dall’hotel ragusano anche la visita al castello di Donnafugata e un laboratorio di degustazione di oli dop.

