BAPS: approvato il bilancio con un utile netto di 51,1 milioni, il più alto nella storia della banca

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS), ex Bapr, ha approvato il bilancio consolidato per l’anno 2024, evidenziando risultati in forte crescita e strategie di sviluppo orientate al futuro.

L’utile netto reported si attesta a 51,1 milioni di euro, mentre l’utile netto core1 raggiunge 42,4 milioni di euro, in crescita dell’8,8% rispetto al 2023. Il Total Capital Ratio Fully Loaded pro-forma (che è uno degli indicatori che riguarda la visione complessiva della solidità della banca) si posiziona al 22,3%, tra i più alti del settore bancario nazionale, confermando la solidità patrimoniale dell’istituto.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Il bilancio 2024 rappresenta un passaggio fondamentale nella crescita della nostra banca e nella sua capacità di integrare e generare valore per i territori. Aver conseguito il miglior risultato core degli ultimi vent’anni e il miglior risultato reported della nostra storia non è solo un successo economico, ma la dimostrazione concreta di una banca solida, responsabile e vicina alle esigenze delle comunità. BAPS continuerà a investire per rafforzare il proprio ruolo al servizio dell’economia reale, accompagnando Soci e Clienti in un percorso di crescita condivisa per costruire, con visione e determinazione, un futuro più prospero per la Sicilia”.

Performance e investimenti strategici

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “Il 2024 è l’anno che segna un punto di svolta: abbiamo costruito una banca più forte, dinamica e proiettata al domani. I risultati record di quest’anno non sono un punto di arrivo, ma la conferma che il nostro modello di business funziona e può spingersi ancora oltre. Abbiamo reso la macchina operativa più agile, rafforzato la rete commerciale e accelerato sull’innovazione, mettendo solide basi per sostenere la crescita futura. Questo risultato è il frutto di una governance attenta, di scelte strategiche orientate al lungo periodo e dell’impegno costante delle nostre persone. Ora entriamo in una nuova fase, guidati dal Piano di Impresa “Futura”, la strategia con cui affronteremo le sfide dei prossimi anni. Il nostro obiettivo è fare di BAPS non solo una banca eccellente, ma la migliore banca possibile per la Sicilia, capace di trainare sviluppo, investimenti e opportunità”.

Tra i dati più rilevanti del bilancio:

Margine di intermediazione core stabile a 191,6 milioni di euro

stabile a Commissioni nette in crescita del 7,7% (53,4 milioni di euro)

in crescita del (53,4 milioni di euro) Risparmio gestito in aumento del 30,2% , oltre 1,3 miliardi di euro

in aumento del , oltre 1,3 miliardi di euro Nuove erogazioni a famiglie e imprese per 515 milioni di euro

a famiglie e imprese per NPL ratio netto in ulteriore calo all’1,7%

Innovazione e sostenibilità al centro del Piano ‘Futura’

BAPS ha avviato un percorso pluriennale di ricambio generazionale, con l’ingresso di 90 nuove risorse. Prosegue l’accelerazione sulla digitalizzazione, con oltre 24 milioni di operazioni online, in crescita del 31% su base annua.

Sul fronte della sostenibilità, la banca conferma il proprio impegno nella transizione ecologica e nel sostegno alle imprese attraverso accordi strategici come quello con FEI e InvestEU. Tra le iniziative più rilevanti figura anche la collaborazione con l’Università di Catania e il Consorzio Universitario di Ragusa per il nuovo corso di laurea in “Management delle imprese per l’economia sostenibile”.

Uno sguardo al futuro

In un contesto economico siciliano in moderata crescita, ma ancora segnato da incertezze macroeconomiche, BAPS si conferma un punto di riferimento per famiglie e imprese. Guardando al 2025, la banca punta su investimenti digitali, internazionalizzazione delle imprese e potenziamento delle infrastrutture regionali, per consolidare il proprio ruolo di motore dello sviluppo locale.

