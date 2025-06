Banconote false in aumento: boom di 20 e 50 euro contraffatti in Italia

In Italia si stampano meno banconote, ma paradossalmente circolano più soldi falsi. Il fenomeno è in crescita e preoccupa soprattutto al Sud. A lanciare l’allarme è Gabriele Urzì, dirigente nazionale FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) e responsabile Salute e Sicurezza FABI Palermo, che punta il dito contro il crescente numero di banconote contraffatte da 20 e 50 euro, in particolare in Sicilia.

Nel solo 2024, il numero dei biglietti falsi scoperti è salito a 121.111, rispetto ai 104.669 dell’anno precedente: un incremento del 15% in netta controtendenza con la produzione ufficiale, che ha registrato un calo del 26%.

Una truffa diffusa tra commercianti e bar

I casi si moltiplicano e colpiscono soprattutto i piccoli commercianti, spesso privi di strumenti per verificare l’autenticità del denaro. A gennaio, a Raddusa, i carabinieri hanno denunciato tre uomini per aver messo in circolazione banconote da 50 euro false. Ad aprile, ad Agrigento, diversi esercenti hanno scoperto troppo tardi di avere ricevuto banconote contraffatte da 20 euro. E ancora, a maggio, nella stessa città, un giovane migrante e una donna agrigentina sono stati sorpresi mentre cercavano di pagare con un biglietto falso da 50 euro in un bar del centro. A Mineo, un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver diffuso soldi falsi da 20 euro tra le attività locali.

I tagli preferiti dai falsari

“I tagli da 20 e 50 euro restano i preferiti dai falsari – spiega Urzì – perché sono tra i più diffusi nella vita quotidiana. Facili da passare inosservati e di uso comune anche per spese di basso importo.” Secondo il dirigente FABI, la prevenzione è l’unica arma concreta.

Come difendersi: la regola del “toccare, guardare, muovere”

Contro la contraffazione serve attenzione e qualche semplice regola.

Toccare: le banconote vere hanno una consistenza particolare e presentano rilievi percepibili al tatto sul fronte.

Guardare: in controluce, si devono vedere il “filo di sicurezza” con il simbolo € e la cifra, e una finestra nella banda olografica per i tagli da 20 a 200 euro con il volto della dea Europa.

Muovere: la cifra brillante in basso a sinistra deve cambiare colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro, con un effetto di luce mobile.

