Banchine “green” al porto di Pozzallo: dal Ministero 15 milioni per l’elettrificazione

Il porto di Pozzallo compirà un importante passo verso la sostenibilità grazie all’introduzione del sistema di “cold ironing”, che prevede l’elettrificazione delle banchine e la riduzione dell’uso di combustibili fossili da parte delle navi. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha approvato un finanziamento di 15 milioni di euro richiesto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Questo investimento permetterà la costruzione di impianti per la distribuzione di elettricità, collegati alla rete nazionale, per alimentare le imbarcazioni attraccate, migliorando l’impatto ambientale del porto.

Un primo passo verso ulteriori miglioramenti infrastrutturali

Il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina, ha espresso soddisfazione per il cospicuo finanziamento ottenuto, sottolineando l’importanza di essere parte di un’autorità di sistema portuale per accedere a risorse significative. Questo è solo il primo passo verso ulteriori miglioramenti infrastrutturali per il porto di Pozzallo, che si affiancherà agli altri porti siciliani come Catania, Augusta e Siracusa.

Anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha accolto con favore l’iniziativa, dichiarando che l’intervento trasformerà il porto in un’infrastruttura sostenibile e moderna, con positive ricadute economiche per la città. Ha inoltre auspicato che il progetto del grande porto si realizzi presto, aprendo nuove opportunità per la comunità locale.

