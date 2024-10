Vittoria ospita il “Truck Tour Banca del Cuore”: screening cardiologico gratuito per tutti i cittadini

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna in Sicilia la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025”, un’iniziativa straordinaria promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Si tratta di un progetto dedicato alla prevenzione cardiovascolare, che da anni offre screening cardiologici completi e gratuiti a migliaia di italiani.

Nel corso dei prossimi 7 mesi, da ottobre ad aprile, il Jumbo Truck di Banca del Cuore, un’unità mobile allestita con tecnologie avanzate, farà tappa in oltre 28 città italiane, offrendo ai cittadini la preziosa opportunità di sottoporsi a esami cardiologici gratuiti, un’azione fondamentale per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, che rappresentano una delle principali cause di morte nel nostro paese.

Dal 29 al 31 ottobre, il Jumbo Truck sosterà a Vittoria, in Piazza del Popolo, per tre giorni di prevenzione, informazione e screening cardiologico. Gli esami offerti includono l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, la saturazione di ossigeno e altri parametri vitali che consentono una valutazione del rischio cardiovascolare complessivo. Inoltre, i cittadini riceveranno una CardioBox, una speciale card che conterrà tutti i risultati degli esami, consultabili successivamente in qualsiasi momento attraverso un’app dedicata.

Un’iniziativa per il benessere di tutti

La Campagna Banca del Cuore rappresenta un’opportunità preziosa non solo per chi ha già problemi di salute, ma anche per chi desidera monitorare il proprio stato fisico e prevenire possibili patologie. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, affinché approfittino di questa iniziativa che unisce prevenzione e informazione, consentendo di prendersi cura del proprio cuore con la guida di esperti cardiologi.

Come partecipare allo screening

Gli esami sono completamente gratuiti e non richiedono alcuna prenotazione. I cittadini potranno presentarsi direttamente presso il Jumbo Truck, che sarà operativo per tutta la durata della sua permanenza a Vittoria. Oltre agli esami, il team di cardiologi sarà a disposizione per offrire consulenze personalizzate e indicazioni su stili di vita sani, alimentazione corretta e attività fisica, fondamentali per mantenere il cuore in salute.

L’iniziativa mira a coinvolgere un ampio pubblico e a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alle malattie cardiovascolari, che colpiscono milioni di persone ogni anno in Italia.

Non perdete questa importante occasione per prendervi cura della vostra salute: il Jumbo Truck di Banca del Cuore vi aspetta dal 29 al 31 ottobre a Vittoria, per una tre giorni all’insegna della prevenzione!

Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sulle future tappe del Truck Tour, visitate il sito ufficiale della Fondazione per il Tuo cuore.

