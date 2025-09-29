Le banane Chiquita saranno coltivate in Sicilia: a Marina di Ragusa la prima piantagione

Il progetto, nuovo di zecca, porta la produzione delle banane con il bollino blu di Chiquita in provincia di Ragusa. Un progetto che verrà realizzato in un’azienda, sita fra Donnalucata e Marina di Ragusa, che rappresenta un’eccellenza agricola di coltivazioni bio esportate oltre che in Italia soprattutto all’estero. Da questo mese di ottobre verranno messe a dimora, per la prima volta in Italia, 20.000 piante di banane con il marchio Chiquita i cui frutti, banane rigorosamente bio, saranno commerciabili già nel 2026 e saranno “made in Italy”.

C’è grande attesa per questa produzione di banane che la Chiquita ha voluto esportare nella terra dalle eccellenze agricole, quale è quella della Sicilai e della provincia di Ragusa in particolare. Essa beneficerà del clima favorevole proprio dell’area Mediterranea dove le produzioni ortofrutticole trovano terreni compatibili e dove l’imprenditoria agricola non lascia indietro nulla sperimentando nuove strade di sviluppo aziendale. In agricoltura in particolare si sente la necessità di non rimanere legati solamente alle classiche produzioni di ortaggi e frutta che hanno fatto la storia e la fortuna di questa terra. Già sono in avanzato stato di sperimentazione diverse coltivazioni di frutti tropicali che stanno attecchendo sul mercato.

Le piante che cresceranno nella terra iblea produrranno banane Chinquita in house, banane di particolare pregio qualitativo. E’ l’avvio di un percorso nuovo dal futuro roseo con un’agricoltura che si rinnova, che rafforza la sua sostenibilità, che guarda oltre la produzione tradizionale aprendo nuove strade verso nuove mete.

© Riproduzione riservata