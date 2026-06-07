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Ballottaggio a Ispica: affluenza in calo alle ore 12.00 ha votato il 12,13% degli elettori
07 Giu 2026 13:15
Parte con un’affluenza inferiore rispetto al primo turno il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Ispica. Alle ore 12 di oggi, domenica 7 giugno, si sono recati alle urne 1.770 elettori su 14.587 aventi diritto, pari al 12,13% del corpo elettorale.
Il dato risulta in calo rispetto alla prima tornata elettorale dello scorso 24 maggio, quando alla stessa ora aveva votato il 14,35% degli elettori. La differenza è di -2,21 punti percentuali.
Le urne resteranno aperte oggi fino alle 23 e domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo scrutinio che decreterà il nuovo sindaco della città.
L’attenzione è ora rivolta ai prossimi rilevamenti sull’affluenza per capire se nel corso della giornata si registrerà una maggiore partecipazione degli elettori chiamati a scegliere il futuro amministrativo del Comune di Ispica.
I cittadini sono chiamati a scegliere tra Lucio (Pierenzo) Muraglie e Serafino Arena, i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di consensi senza riuscire a superare la soglia necessaria per l’elezione diretta.
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