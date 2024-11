Aziende agricole ragusane si occuperanno del decoro delle aree verdi nelle periferie

Numerose aziende agricole hanno risposto positivamente all’iniziativa del Comune di Ragusa per migliorare la manutenzione del verde pubblico, in particolare nelle contrade e aree periferiche del territorio. L’assessore al Verde Pubblico, Mario D’Asta, ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento delle imprese locali, sottolineando come questo approccio collaborativo rappresenti un primo passo verso una gestione condivisa e strutturata del decoro urbano.

“La manutenzione del verde pubblico, specie nelle aree più periferiche, richiede un impegno costante e una pianificazione condivisa,” ha dichiarato D’Asta. “Sono molto soddisfatto della risposta da parte delle aziende agricole al bando pubblico che abbiamo lanciato, segno di un’attenzione crescente al nostro territorio.”

L’attuale servizio sarà attivo nei mesi di novembre e dicembre, con l’obiettivo di renderlo una presenza stabile con il prossimo appalto. “È un segnale importante di cura e di partecipazione – conclude D’Asta – che dimostra quanto sia preziosa la sinergia tra cittadini, imprese e amministrazione per garantire il benessere della comunità.”

