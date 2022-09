Avvistato Funnel Cloud fra Ispica e Pozzallo

Funnel cloud intorno alle ore 11 vista a Ispica dalla Via Sulla in direzione Pozzallo. Il Funnel Cloud, ovvero la “nube a imbuto”. è una nube accessoria a forma di cono in genere molto allungato formata da goccioline d’acqua condensata, associata ad una colonna di vento in rotazione che discende dalla base della nube (di solito un cumulonimbus o un cumulus), senza toccare il suolo o la superficie dell’acqua.

Quando una nuvola ad imbuto raggiunge il suolo, si trasforma in un tornado anche se nella prima fase mantiene ancora la forma imbutiforme.



La maggior parte dei tornado iniziano come nubi ad imbuto, ma non tutte queste nubi riescono a toccare il suolo e a trasformarsi in tornado. Come per fortuna è successo in questo caso. Ricordiamo che per tutta la giornata di oggi è in vigore l’allerta meteo gialla della protezione civile e quindi l’invito è a essere prudenti e a limitare gli spostamenti, ove possibile.

Foto di Rosario Fratantonio da Meteo Ispica.