Avimecc Modica pronta all’esordio in Serie A3: debutto a Campobasso per i biancoazzurri di coach Distefano

L’attesa è finita. Domani alle 17:00, al Palazzetto dello Sport di Vinchiaturo, l’Avimecc Modica Volley farà il suo debutto nel campionato di Serie A3 Credem Banca 2025/2026, affrontando in trasferta la EnergyTime Campobasso dell’ex coach Peppe Bua.

Per i ragazzi di coach Enzo Distefano sarà la settima stagione consecutiva in A3, un traguardo che testimonia la solidità del progetto sportivo della società biancoazzurra, unica rappresentante siciliana nella categoria.

Un esordio impegnativo ma carico di entusiasmo

Il vice allenatore Manuel Benassi ha espresso fiducia e determinazione alla vigilia del match:

“Finalmente, dopo otto settimane di preparazione, si torna a giocare. Siamo pronti per affrontare un campionato che si preannuncia molto equilibrato. Campobasso ha una squadra completamente rinnovata, con individualità importanti, ma noi abbiamo lavorato duramente e siamo pronti a dare battaglia.”

Benassi ha sottolineato come la squadra abbia mostrato una crescita costante sin dai primi test match:

“Abbiamo scelto di puntare su un gruppo affiatato, con ragazzi che da anni vestono questa maglia e hanno già dimostrato il loro valore. A loro si sono aggiunti innesti di qualità tecnica e umana. Ci aspetta una partita tosta, ma ci faremo trovare pronti.”

Il capitano Chillemi: “Siamo pronti a dare il massimo per Modica”

Con grande carica emotiva anche le parole del capitano Stefano Chillemi, simbolo di questa Avimecc:

“Lavoriamo dal 1° settembre e aspettavamo con ansia questo momento. È arrivata l’ora di fare sul serio. Campobasso è un campo difficile, ma ci siamo preparati al meglio per iniziare bene la stagione. Vogliamo rappresentare nel modo migliore Modica, unica città siciliana in Serie A3.”

Chillemi guarda avanti con ambizione:

“Darò tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Voglio sognare in grande con questa squadra e con questa città. Vedremo partita dopo partita fin dove potremo arrivare.”

