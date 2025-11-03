Avimecc Modica, primo trionfo al PalaRizza: battuto Galatone in quattro set

Il calore del pubblico modicano e la fame di riscatto dopo il passo falso all’esordio di Campobasso hanno spinto l’Avimecc Modica alla prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Al “PalaRizza” i biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno superato la Green Volley Galatone per 3-1 (25-21, 25-18, 20-25, 25-23), in una sfida intensa e combattuta durata oltre due ore e venti di ottima pallavolo.

Un successo che vale più dei tre punti conquistati: restituisce fiducia, cementa il gruppo e regala la sensazione che questa squadra possa crescere molto nel corso della stagione.

La partita: equilibrio, reazione e grinta

L’avvio è in equilibrio, ma Modica — sospinta dall’entusiasmo di casa — accelera nella seconda metà del primo set e lo chiude 25-21 con un Buzzi ispirato. Nel secondo parziale, la squadra iblea gioca con fluidità e ordine, imponendosi 25-18 grazie ai colpi pesanti di Lugli e alle invenzioni di Chillemi.

Il terzo set riapre la partita: Galatone, trascinata dal solito Padura Diaz e dalle battute velenose di Frage, approfitta di un calo modicano e riporta in bilico la gara (20-25). Ma è nel quarto che i “Galletti” mostrano il carattere delle grandi squadre: sotto 18-21, Modica reagisce con orgoglio, spinta dai cambi decisi di coach Distefano e dal tifo del PalaRizza. Il finale è una bolgia: break di 7-2 e chiusura con capitan Chillemi che firma il definitivo 25-23.

Le parole di coach Distefano: “Abbiamo vinto con coraggio”

“È stata una partita maschia, come ci aspettavamo — ha commentato un soddisfatto Enzo Distefano —. Galatone ha battuto bene, ci ha messo in difficoltà, ma a differenza di Campobasso questa volta non abbiamo perso la bussola. Lugli è stato strepitoso, Chillemi da leader vero. Mi è piaciuto lo spirito di squadra: chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. Questa vittoria è frutto del gruppo e del coraggio. E il pubblico, come sempre, è stato il nostro uomo in più”.

Lugli, top scorer e trascinatore

Con 21 punti, Leonardo Lugli è stato il miglior realizzatore del match insieme all’ex Padura Diaz. “Sapevamo che sarebbe stata una gara lunga e complicata — ha raccontato l’opposto biancoazzurro —. Nel terzo set abbiamo avuto un calo, io per primo ho commesso qualche errore, ma nel quarto siamo tornati con la testa giusta. I ragazzi entrati dalla panchina hanno portato energia e abbiamo vinto insieme. Adesso ci godiamo questo momento, ma da martedì pensiamo già a Reggio Calabria”.

Il presidente Iacono: “I fantasmi di Campobasso sono spariti”

Sorridente anche il presidente Vanni Iacono, alla prima gioia da numero uno del club: “È stata una partita sofferta ma meritata. Oggi abbiamo cancellato il passo falso di Campobasso e regalato al pubblico un bello spettacolo. Questo campionato è duro, pieno di giocatori esperti e di qualità, ma noi abbiamo dimostrato di esserci. La squadra ha lottato su ogni pallone e questa vittoria è il giusto premio”.

Al PalaRizza si è vista una squadra viva, capace di reagire ai momenti difficili e di giocare una pallavolo concreta. Il pubblico, caldo e partecipe, ha ritrovato il gusto della vittoria, mentre i “Galletti” hanno mostrato che il salto di qualità passa non solo dai punti, ma dal carattere.

Sabato prossimo la trasferta di Reggio Calabria dirà di più sulle ambizioni di questa Avimecc, ma una cosa è certa: la stagione è appena cominciata e Modica ha già acceso la sua fiamma.

