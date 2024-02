Aveva l’obbligo di soggiorno a Comiso ma è stato trovato a spasso a Vittoria. Arrestato

Un 34ene pregiudicato sottoposto al soggiorno nel Comune di Comiso per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Vittoria durante un controllo. L’attenzione degli agenti è stata attratta da un’auto con a bordo due individui che hanno cercato di eludere il controllo immettendosi velocemente in una strada secondaria.

BLOCCATO DURANTE UN CONTROLLO



Gli agenti li hanno inseguiti e bloccati, procedendo poi al controllo dei passeggeri. All’interno del veicolo è stato riconosciuto e identificato il trentaquattrenne, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, soprattutto in materia di stupefacenti, e attualmente soggetto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno a Comiso.

Considerando la chiara violazione delle prescrizioni della misura, l’uomo è stato portato al Commissariato e successivamente arrestato. È stato condotto presso la sua abitazione a Comiso, dove è stato posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

