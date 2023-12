Aveva commesso un furto a Comiso nel 2012: condannato definitivamente

Aveva commesso un furto aggravato a Comiso nel 2012 e ora è stato definitivamente condannato e portato in carcere. Il 21 dicembre 2023, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria ha eseguito l’arresto di G.S., 39 anni.

IL PROVVEDIMENTO



Questo provvedimento è stato preso a seguito della condanna dell’uomo per il reato di furto aggravato, commesso nel territorio di Comiso nell’anno 2012.

In seguito alla sentenza definitiva, a G.S. è stata inflitta una pena complessiva di 8 mesi di reclusione.

L’uomo, dopo aver ricevuto l’ordine di esecuzione della pena detentiva in carcere, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Vittoria. Successivamente è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena stabilita.