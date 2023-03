Autostrada Ragusa – Catania, Schifani “A giorni iniziano i cantieri”

Partiranno a giorni i primi cantieri per la costruzione della strada Catania-Ragusa. Nella sede catanese dell’Anas sono stati consegnati, alle imprese aggiudicatarie, i lavori dei quattro lotti in cui l’itinerario è stato suddiviso. L’opera prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo e 434 milioni di euro, importo che include il piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità.

«L’avvio dei lavori – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – è una bella notizia. Si tratta di un’infrastruttura strategica, attesa da decenni, per favorire lo sviluppo della nostra economia, soprattutto in un’area produttiva ad alta vocazione agricola, e per agevolare il diritto alla mobilità dei siciliani. Una rete viaria completa ed efficiente è una delle priorità del mio governo».

La realizzazione dell’intero itinerario comprende quattro lotti esecutivi, così ripartiti: Lotto 1: ricadente nei comuni di Ragusa e Chiaramonte Gulfi (Rg), dallo svincolo con la Ss 115 allo svincolo con la Sp 5 (escluso), per un importo di quasi 220 milioni di euro, di cui è aggiudicataria Webuild Italia Spa. Lotto 2: ricadente nei comuni di Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea (Ct), dallo svincolo con la Sp 5 (incluso) allo svincolo di Grammichele (escluso), per un importo di quasi 278 milioni di euro, di cui è aggiudicataria Icm Spa. Lotto 3: ricadente nei comuni di Licodia Eubea, Vizzini (Ct) e Francofonte (Sr), dallo svincolo di Grammichele (incluso) allo svincolo di Francofonte (escluso), per un importo pari a 235 milioni di euro, di cui è aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese Rizzani de Eccher (mandataria), Manelli Impresa srl e Sacaim Spa. Lotto 4: ricadente nei comuni di Francofonte, Lentini e Carlentini (Sr), dallo svincolo di Francofonte (incluso) all’autostrada Catania-Siracusa, per un importo di oltre 369 milioni di euro, di cui è aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese Cosedil Spa (mandataria), D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl e Fincantieri Infrastructure Spa.

I lotti 1 e 3 prevedono una durata dei lavori pari a 1.005 giorni (comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale sfavorevole), mentre per i lotti 2 e 4 sono previsti 1.190 giorni (comprensivi di 225 giorni per andamento stagionale sfavorevole).

Il finanziamento dei quattro lotti arriva dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, da risorse di Anas e, limitatamente al lotto 2, anche in parte da fondi della Regione Siciliana Poc 2014-2020.

L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. L’avvio delle prime attività di cantierizzazione (recinzione delle aree, costruzione delle baracche di cantiere) avrà luogo già a partire dai prossimi giorni per tutti e quattro i lotti.

Ragusa-Catania, on. Dipasquale (PD): “Finalmente aprono i cantieri”



“Tra pochi giorni apriranno i cantieri di tutti e quattro i lotti in cui è stata suddivisa la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania e su questi si lavorerà contemporaneamente, per un investimento complessivo di 1 miliardo e 434 milioni di euro per circa tre anni e quattro mesi di lavori. Per la provincia di Ragusa è la notizia più bella”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico commenta la notizia e aggiunge: “Non mi stancherò mai di dire che questo risultato è il frutto di un impegno corale, del coinvolgimento trasversale di più forze politiche con il determinante apporto del Partito Democratico, del Comitato per la Ragusa-Catania, di tutta la comunità ragusana che ha incessantemente spinto per dotare la provincia di Ragusa e i territori immediatamente limitrofi di un collegamento moderno e sicuro con il capoluogo etneo.

Negli ultimi trent’anni sono state innumerevoli le vittime della “ragusana”, spesso giovani. Una distanza in linea d’aria di circa 72 km che, su strada, diventano ore, tanto da rappresentare un vero ostacolo agli spostamenti con tutto ciò che ne consegue. Tra poco più di tre anni si potranno percorrere in meno di un’ora e la provincia di Ragusa avrà il più moderno collegamento autostradale di Sicilia. Qualcuno, chi per sfiducia, chi per disfattismo, continuerà a non crederci – conclude Dipasquale – e noi saremo sul posto a documentare l’apertura dei cantieri tra pochi giorni, ci saremo tra 1190 a chiusura dei lavori e festeggeremo ancora”.