Autopsia stamane sul corpo di Federica Borrometi deceduta dopo la Tac al Giovanni Paolo II

Conferito stamani in Procura al medico legale Francesco Coco, l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo Federica Borrometi, 44 anni, deceduta lo scorso 5 luglio al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marco Rota. Tre i medici indagati per atto dovuto; rappresentati dagli avvocati Nunzio Citrella, Salvatore Bocchieri e Italo Alia, hanno nominato come consulenti di parte i medici legali Paola Bonfiglio e Vincenzo Cilia. L’esame autoptico è in corso all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. A quanto è dato sapere, la donna, 44 anni, aveva fatto accesso al Pronto soccorso per un ascesso ai denti. Sottoposta a Tac – con e senza mezzo di contrasto – al collo, al massiccio facciale e al torace per indagare a fondo il problema, era deceduta e tra le ipotesi del decesso, quella dello shock anafilattico.

Aggiornamento:

il medico legale Francesco Coco si è riservato 90 giorni per eseguire tutti gli accertamenti derivanti dall’esame autoptico. La salma sarà consegnata alla famiglia.