Autocarro finisce sotto una sbarra del passaggio a livello. Ripristinata la viabilità in via dei Lillà a Scicli

Da stamattina il movimento veicolare fra viale 1° Maggio e via dei Lillà scorre senza problemi. I tecnici delle Ferrovie hanno lavorato fino a tarda notte per ripristinare il danno provocato nell’incidente che ieri sera si è registrato nel passaggio a livello che porta verso la zona sud del centro abitato di Scicli. Una delle due sbarre del passaggio a livello è finita su un autocarro che transitava proprio nel momento in cui si stava attivando l’impianto di chiusura del passaggio a livello indicando l’arrivo di un treno. Un impianto di chiusura centralizzato che fa partire la chiusura delle sbarre parecchi minuti prima che transiti il treno per quel tratto di linea ferrata.

Sul posto un intenso servizio d’ordine della Polizia locale.

Il personale della Polizia locale ha permesso che il traffico serale di ingresso scorresse regolarmente pur con delle limitazioni temporali giusto il tempo di fare defluire il movimento. Poi l’arrivo delle squadre di pronto intervento del servizio manutenzioni delle Ferrovie ha permesso di intervenire per ripristinare il sistema automatico delle sbarre che viene diretto da un sistema centrale.