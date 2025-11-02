Auto tampona un calesse: un ferito sulla litoranea Donnalucata – Cava d’Aliga

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla litoranea che collega Donnalucata con Cava d’Aliga. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze di polizia intervenute sul posto. L’impatto fra un’autovettura ed un calesse sarebbe avvenuto nel rettilineo della litoranea che collega le due borgate della fascia costiera.

Da una prima ipotesi sarebbero stati i raggi del sole ad “accecare” l’automobilista che era alla guida dell’autovettura; l’uomo andava in direzione di Cava d’Aliga e la luce dei raggi solari non gli avrebbero permesso di vedere in maniera adeguata l’esatta distanza che separava i due mezzi. La peggio è toccata all’occupante il calesse che è finito a terra.

Nessun danno, invece, per il cavallo che trainava il calesse. Sul posto l’equipe del 118 che ha prelevato il ferito per accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono in fase di accertamenti. Il cavallo e relativo calesse sono stati recuperati con l’utilizzo di un camion; sono stati trasferiti nella proprietà del titolare ferito che era uscito per una passeggiata domenicale rivelatasi fatale. foto realizzata attraverso AI

© Riproduzione riservata