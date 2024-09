Auto si ribalta dopo aver superato la rete ferrata a Sampieri. Un ferito

Messo in sicurezza il tratto stradale adiacente il passaggio a livello di contrada Trippatore a monte della frazione di Sampieri. L’unico ferito S. A., che era alla guida della Fiat Punto incidentata proprio dopo aver superato il passaggio a livello, non versa in gravi condizioni. Per estrarlo dalle lamiere dell’utilitaria capottata, subito dopo l’attraversamento ferroviario, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul poto sono arrivati i soccorsi

Sul posto anche, subito dopo l’incidente, i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Intervenuta anche la Polizia Locale per ripristinare la viabilità nel tratto di strada provinciale che porta verso la Stazione ferroviaria e verso la città di Pozzallo da un’arteria provinciale. Il passaggio a livello è quello della strada interna non quello che conduce alla borgata dall’ingresso principale.

© Riproduzione riservata