Auto contro mucca sulla Ragusa–Chiaramonte: tragedia sfiorata, muore l’animale

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna si è concluso tutto con un grande spavento e qualche danno materiale. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, un’auto in transito sulla strada provinciale Ragusa–Chiaramonte Gulfi ha impattato violentemente contro una mucca che si trovava lungo la carreggiata.

L’impatto è stato violento: il grosso animale è morto sul colpo. I due occupanti dell’auto, invece, se la sono cavata senza gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente si sono radunati diversi automobilisti per prestare soccorso. Poco dopo è arrivato anche il proprietario del bovino, avvisato da alcuni presenti.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Non è purtroppo la prima volta che su questa arteria provinciale si registrano episodi simili. Già in passato si sono verificati incidenti causati da animali vaganti. Successivamente, sul posto, è intervenuto il servizio veterinario dell’Asp per rimuovere la carcassa.

Foto: Giovanni Vivera

© Riproduzione riservata