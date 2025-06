Auto contro moto a Vittoria: grave un giovane immigrato

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria lungo la strada statale 115 che conduce in direzione di Gela.Un giovane di 33 anni, originario della Tunisia, che viaggiava in sella a un motorino è stato travolto da un’automobile proveniente da Gela che doveva effettuare una svolta a sinistra. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ha riportato numerose fratture. La prognosi è riservata.

Il giovane immigrato procedeva in direzione di Gela. Pare – ma la notizia non ha trovato alcuna conferma – pare viaggiasse senza lucie questo potrebbe essere una delle cause dell’incidente. La Polizia che è intervenuta per i rilievi ha sottoposto a sequestro i mezzi.

