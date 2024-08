Auto contro monopattino: due morti. Nuovo incidente stradale

Due giovani tunisini sono morti ieri sera intorno alle 20,30 in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 31 che da Scoglitti conduce in direzione di Gela. L’incidente si è verificato nel tratto vicino a Costa Esperia. Poco più che ventenni le due vittime.

I due giovani si stavano dirigendo verso Gela quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con una vettura che viaggiava in direzione opposta, condotta da un ventitreenne di Gela.

Lo scontro frontale non ha lasciato scampo ai due giovani che sono stati trasportati in ospedale a Ragusa e Vittoria ma purtroppp non ce l’hanno fatta.

Il traffico è stato interrotto lungo l’importante arteria di collegamento che attraversa tutta la fascia costiera.

La Polizia municipale ha identificato i due giovani, che sarebbero in Italia senza fissa dimora. Probabilmente i due giovani vivevano ad Acate.

Proprio in questo fine settimana lacrime e commozione per tre giovani morti in altrettanti incidenti. Adesso queste altre due persone decedute.

