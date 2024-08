Auto contro camper: incidente stradale sulla Pozzallo-Marza, muore Graziano Iozzia

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Sp. 67. Pozzallo-Marina di Marza, all’altezza del primo scivolo. A perdere la vita, un modicano che si trovava a bordo di una Kia da solo, Graziano Iozzia, 53 anni, all’anagrafe Orazio, operaio. L’impatto è avvenuto contro un camper e, secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’autovettura a causa di un malore e per questo si sarebbe scontrato con il camper. La dinamica, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pozzallo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Non sarebbero in gravi condizioni gli occupanti del camper.

Graziano Iozzia lascia moglie e due figli. Era molto conosciuto a Modica per la sua professione di Imbianchino.

