Aumenta la raccolta differenziata della carta in Sicilia, + 10%. A Ragusa raccolte oltre 23 mila tonnellate

La raccolta differenziata di carta e cartone in Sicilia ha registrato una significativa crescita nel 2023, superando le 240.000 tonnellate e segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, il miglior risultato a livello nazionale. Questo dato emerge dal 29esimo rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, realizzato da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

Nel 2023, Comieco ha gestito l’avvio a riciclo di circa 176.000 tonnellate di carta e cartone in Sicilia, attraverso le convenzioni attive nella regione, rappresentando il 72% della raccolta totale. I 358 Comuni convenzionati hanno ricevuto corrispettivi per oltre 13 milioni di euro.

Un’analisi dettagliata dei dati rivela che tutte le province siciliane hanno registrato dati positivi

Ragusa: oltre 23.000 tonnellate raccolte (+14,9% rispetto al 2022), con un pro-capite di 74,5 kg/abitante/anno, il più alto della regione.

Trapani: più di 26.000 tonnellate raccolte (+14,8%), con un pro-capite in crescita di 63,4 kg.

Messina: supera le 38.000 tonnellate (+10,7%), con una media di 63,6 kg raccolti per cittadino.

Siracusa: quasi 21.000 tonnellate raccolte (+15,3%, il tasso di crescita più alto della regione) e un pro-capite di 54,5 kg.

Agrigento: quasi 19.000 tonnellate raccolte, con un pro-capite che sfiora i 46 kg.

Catania: circa 55.000 tonnellate differenziate, con una resa pro-capite di 51,2 kg.

Caltanissetta: più di 11.000 tonnellate raccolte, pari a 45 kg/abitante/anno.

Enna: poco più di 6.000 tonnellate raccolte, con una media di poco più di 40 kg per cittadino.

Palermo: più di 44.000 tonnellate differenziate, con una media pro-capite di 37 kg, la più bassa della regione.

