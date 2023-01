Auguri da Marina di Ragusa: a decine si tuffano in mare. VIDEO

Stamattina, a Marina di Ragusa, un gruppo di giovani e meno giovani ragusani ha deciso di tuffarsi in mare per salutare l’arrivo del nuovo anno. Si tratta di una tradizione ormai consolidata da qualche anno, che vede sempre più partecipanti per l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Mazzarrelli. Nonostante il mare fosse freddo, il clima mite ha incoraggiato molti a gettarsi a capofitto nell’acqua per questo tuffo benaugurante.

I partecipanti al tuffo hanno detto di aver apprezzato l’atmosfera di festa e di allegria che si respirava in spiaggia, e di essersi divertiti a salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. Per molti di loro, il tuffo a Marina di Ragusa è diventato una vera e propria tradizione, e non si sono lasciati scoraggiare dal freddo del mare per prendere parte a questo evento.

La giornata prosegue all’insegna della festa e del divertimento, e molti hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Marina di Ragusa per godere della bellezza del mare e dell’atmosfera di festa che si respira in questo luogo. È stato un modo perfetto per iniziare al meglio il nuovo anno.