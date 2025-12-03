L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Attilio Bolzoni presenta “Immortali” a Pozzallo: viaggio nella nuova mafia degli insospettabili
03 Dic 2025 16:42
Appuntamento, alle 17 di martedì della prossima settimana, con l’autore, Attilio Bolzoni, ed il suo libro dal titolo “Immortali”. Sede dell’incontro la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, sita in piazza S. Maria di Portosalvo a Pozzallo. Presiede
Nicola Colombo, componente del Comitato nazionale ANPPIA mentre dialogherà con l’autore il giornalista Angelo Di Natale. Con “Immortali”, Attilio Bolzoni racconta una Sicilia che appare pacificata, ma dove la mafia non è scomparsa: ha cambiato volto. Al posto dei vecchi boss agisce oggi una borghesia mafiosa fatta di imprenditori e professionisti incensurati, invisibili ma potenti. Un’Italia che sembra aver dimenticato il passato, mentre la mafia degli insospettabili si muove nell’ombra.
