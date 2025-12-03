Attilio Bolzoni presenta “Immortali” a Pozzallo: viaggio nella nuova mafia degli insospettabili

Appuntamento, alle 17 di martedì della prossima settimana, con l’autore, Attilio Bolzoni, ed il suo libro dal titolo “Immortali”. Sede dell’incontro la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, sita in piazza S. Maria di Portosalvo a Pozzallo. Presiede

Nicola Colombo, componente del Comitato nazionale ANPPIA mentre dialogherà con l’autore il giornalista Angelo Di Natale. Con “Immortali”, Attilio Bolzoni racconta una Sicilia che appare pacificata, ma dove la mafia non è scomparsa: ha cambiato volto. Al posto dei vecchi boss agisce oggi una borghesia mafiosa fatta di imprenditori e professionisti incensurati, invisibili ma potenti. Un’Italia che sembra aver dimenticato il passato, mentre la mafia degli insospettabili si muove nell’ombra.

