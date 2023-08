Atti vandalici e schiamazzi notturni a Scoglitti. Distrutto il murales della scuola “Don Bosco”

Atti vandalici nei pressi della scuola.

Un mosaico realizzato con i ciottoli del mare, opera dei ragazzi della scuola primaria “Don Bosco” di Scoglitti, è stato quasi interamente distrutto.

Accade- con ogni probabilità – nelle ore notturne quando, nella pizza Fratelli Cervi, abituale luogo di ritrovo dei teenagers nelle lunghe notti d’estate, si ritrovano nugoli di ragazzini.

Le giornate d’estate trascorse nella spiaggia tra un tuffo ed una partita a tamburello e la sera, intorno alle 23, un appuntamento da non perdere con gli amici.

Gli schiamazzi notturni in piazza Fratelli Cervi

Piazza Fratelli Cervi, a due passi da via Messina, a ridosso delle caratteristiche “spiaggette” è uno dei luoghi di ritrovo a Scoglitti. Ma la presenza dei gruppi di giovani purtroppo non è indolore.

Gli schiamazzi notturni rendono invivibile il soggiorno dei vacanzieri, di chi alloggia negli appartamenti della zona, ma anche degli ospiti dell’Hotel Oasi, gestito da Giovanni Bartolino.

“I ragazzini si radunano qui, parlando, gridando, talvolta litigando fino a tarda notte. Abbiamo segnalato più volte ciò che accade telefonando alla Polizia, ai carabinieri, ai vigili urbani, persino in Prefettura. Ma la situazione rimane immutata”. Hanno protestato anche alcuni ristoratori, Maurizio Gurrieri e Gabriele Fichera e Irene Iemolo, di “Gira, vota e furria”. Anche i residenti e i villeggianti sono infastiditi per le preziose ore sottratte al sonno a al riposo di chi si concede solo una breve pausa vacanziera ne pieno dell’estate.

Distrutto il murales, divelto un palo con la segnaletica

I ragazzi, durante le ore notturne, hanno preso di mira il murales rappresentante il faro di Scoglitti e il mare antistante il porto: simboli forti della frazione rivierasca che da sempre ne palesano l’identità. Era stato realizzato con i ciottoli dipinti dai ragazzi della scuola: un’attività condotta durante l’anno scolastica che aveva anche lo scopo di abbellire le pareti esterne della scuola e la piazzetta antistante.

Ma giorno dopo giorno i ciottoli sono stati staccati e ora il murales è visibile solo a metà. I cottoli sono a terra, altri sono sparsi nella zona perché i ragazzi li hanno utilizzati anche in qualche momento di litigio, con evidenti pericoli. La notte scorsa è stato divelto anche un palo con la segnaletica, subito riparato e ripristinato dagli operai del comune. Questa mattina, era ancora visibile il cemento fresco alla base.

I residenti chiedono maggiori controlli. “Si tratta di ragazzi i in gran parte minorenni. Basterebbe qualche controllo in più per evitare che si continui con questo andazzo. E per far si che le ore notturne non siano disturbate dagli schiamazzi e dal disordine”.