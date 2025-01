Attacco della Virtus Ragusa è perfetto: vince su Desio

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West, la Virtus risponde con personalità al periodo nero e, grazie a un attacco in grande spolvero, sbanca il PalaFitLine di Desio per 73-88. La squadra di Valerio e Di Gregorio, ancora senza Simon, si lascia alle spalle le sei sconfitte consecutive e torna a credere nell’aggancio alla zona playout. Merito di una prestazione impeccabile dall’arco (13/22), dei numeri di Erkmaa (28 punti con 4/5 da tre) e della grande solidità mentale mostrata tutti i 40’. In doppia cifra anche Bertocco, Gloria e Vavoli.

Nel primo tempo Ragusa è centrata e gioca la miglior pallacanestro della stagione. Erkmaa comincia con cinque punti, anche se il primo allungo porta la firma dell’Aurora e di Fumagalli (12-7). Gloria e Kosic, dall’arco, prendono la targa agli avversari (14-13), anche se un paio di volte la difesa “salta” e concede altrettante penetrazioni facili ai padroni di casa. Segna da fuori anche Ianelli, al ritorno in campo dopo un mese di stop per un infortunio muscolare: 18-21. Ma gli ultimi quattro liberi consentono a Desio di tenere la testa al primo intervallo: 22-21. Nonostante una prova già ottima, la Virtus aumenta i giri del motore in attacco, grazie al contributo di Piscetta e Calvi. Poi si accende Bertocco, autore di quattro triple solo nel secondo quarto. La Virtus fa girare palla, evita le forzature, va sempre alla ricerca del compagno libero: Erkmaa e il solito Bertocco mettono a punto la prima, vera fuga (35-46 al 18’). Bartninkas interrompe il parziale di 1-13 a favore degli ospiti, ma anche Vavoli s’iscrive alla festa: per Ragusa 10/13 da tre all’intervallo lungo, il punteggio sorride agli ospiti (40-51). Nel finale anche una gran schiacciata di Adamu nel traffico.

La Virtus è in serata di grazia e riparte fortissimo anche dopo l’intervallo, toccando il +17 coi canestri di Vavoli, Gloria e Bertocco. Tornari prova a scuotere Desio con la tripla, ma Ragusa, mostrando coralità, mantiene una grande produzione offensiva. L’Aurora prova il passaggio alla difesa a zona per togliere riferimenti alla Virtus, ma Erkmaatrova due canestri in avvicinamento. Dopo aver toccatoanche il +19, Ragusa va all’ultimo intervallo in pieno controllo: 55-71. Tornari segna il canestro del -14, la Virtus comincia a faticare un po’ di più con l’attacco alla zona press di Gallazzi, ma Calvi segna un canestrone sulla sirena dei 24” – il primo del quarto – per ristabilire le distanze (58-74 al 33’). Torgano prova a spremere tutte le energie rimaste all’Aurora, la Virtus però aumenta l’intensità difensiva (un paio di stoppate notevoli di Calvi) e non si piega. Erkmaa segna altri sei punti di fila e dà la spinta necessaria alla Virtus per poter amministrare un finale altrimenti insidioso (63-80 al 36’). Il canestro della staffa è ancora di Erkmaa, migliore in campo per distacco. Per Ragusa arriva un’iniezione di fiducia in vista della prossima gara casalinga contro la Virtus Imola.

IL TABELLINO

Rimadesio Desio-Virtus Ragusa 73-88

Rimadesio Desio: Bartninkas 17, Abijo ne, Perez ne, Tornari 5, Chiumenti 6, Torgano 10, Albique, Fumagalli 9, Cipolla 16, Mazzoleni 4, Elli 6. All.: Gallazzi

Virtus Ragusa: Erkmaa 28, Piscetta 2, Bertocco 16, Gloria15, Tumino, Vavoli 11, Mirabella ne, Kosic 6, Calvi 5,Adamu 2, Ianelli 3. All.: Valerio-Di Gregorio

Arbitri: Occhiuzzi di Trieste e Castellaneta di Bolzano

Parziali: 22-21; 40-51; 55-71.

Note. Tiri da due: Desio 22/48, Ragusa 20/45; Tiri da tre: Desio 5/16, Ragusa 13/22; Tiri liberi: Desio 14/19, Ragusa9/13; Rimbalzi: Desio 29, Ragusa 45. Usciti per cinque falli: Mazzoleni e Tornari (D)



© Riproduzione riservata