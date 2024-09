Atletica: il vittoriese Arturo Artimagnella campione regionale under 16 sui 2000 metri

Arturo Artimagnella campione regionale sui 2000 metri. Il giovane mezzofondista vittoriese, 15 anni appena compiuti, ha vinto sabato scorso la gara regionale della sua categoria gareggiando a Catania, nel quartiere Picanello.

Arturo Artimagnella non era accreditato dei pronostici della vigilia. Le sue prestazioni, nel corso della stagione, lo ponevano tra i possibili outsider in una gara che aveva altri favoriti. Ma il giovane mezzofondista vittoriese ha sbaragliato tutti, migliorando il proprio record personale e tagliando il traguardo davanti a tutti.

Ora gareggerà nei campionati nazionali di categoria Under 16 che si svolgeranno in ottobre a Caorle, in provincia di Venezia.

Arturo Artimagnella gareggia per la Asd Milone di Siracusa. Il giovane atleta vittoriese si allena tre volte la settimana a Catania, sotto la guida di Manuel Gallo.

