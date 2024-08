Ast, tratta Pozzallo – Catania, nessun disservizio. La replica dell’azienda trasporti

“Nessun disservizio oggi nella tratta Pozzallo-Catania. Anzi, l’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti, visto il notevole afflusso di viaggiatori ha prontamente messo a disposizione una corsa aggiuntiva. Corsa aggiuntiva inviata per non creare disagi ai viaggiatori nonostante i cosiddetti “bis” non siano previsti nel contratto con la Regione”. L’Ast replica così alle dichiarazioni del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, secondo il quale oggi si sarebbero verificati disservizi alla fermata di Pozzallo “con decine di turisti e cittadini a cui è stato impedito di salire sul pullman per mancanza di posti a sedere”.

La Società sottolinea che gli autobus hanno viaggiato regolarmente e, come detto, ha provveduto ad incrementare il servizio. Stamattina dunque le corse della tratta Pozzallo – Catania sono state regolari: la prima è partita alle 6,10, quindi alle 7,10 e alle 9,30. Alle 11,30, visto un afflusso straordinario di passeggeri, l’Ast oltre alla corsa delle 11,30 ha provveduto, nel giro di un quarto d’ora, a mettere a inviare un secondo mezzo che è partito verso Catania poco prima di mezzogiorno.