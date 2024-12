Ast, presentato il Piano di risanamento, pronti 46 milioni di euro

È stato recentemente presentato il Piano di risanamento aziendale per l’Azienda Siciliana Trasporti (Ast), un passo cruciale per garantire la solidità finanziaria della partecipata e il suo sviluppo futuro. Il piano prevede un’importante erogazione di fondi da parte della Regione Siciliana, che includerà 28 milioni di euro per l’aumento di capitale e 18 milioni per l’adeguamento del parco macchine agli standard legali.

Gli obiettivi del piano

Il documento è stato illustrato ieri dai vertici aziendali al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Schifani ha sottolineato l’importanza strategica dell’Ast, dichiarando che il suo governo ha sempre creduto nel rilancio e nella trasformazione della partecipata in un ente gestito internamente (in house). Il piano segna un primo, significativo obiettivo verso il risanamento dell’azienda, con un lavoro di squadra che ha coinvolto anche gli assessori alle Infrastrutture e Mobilità.

Procedura e approvazione finale

Il piano di risanamento è stato accompagnato da una attestazione favorevole redatta da un professionista indipendente, come richiesto dalla legge regionale 25 del 12 agosto 2024. Attualmente si attende la rinegoziazione del finanziamento con le banche, che dovranno esprimersi formalmente nei prossimi giorni. Una volta ottenuto il via libera bancario, il piano passerà agli uffici regionali e sarà sottoposto all’approvazione finale da parte dell’assemblea del socio unico entro metà dicembre, che darà il via alla ricapitalizzazione dell’azienda.

Dichiarazioni delle autorità regionali

L’assessore Alessandro Dagnino ha dichiarato che la definizione di un piano di salvataggio per l’Ast era una priorità per il governo regionale. L’obiettivo era rendere la società solida e sostenibile, con un cambiamento di paradigma: la Regione non offre risorse a fondo perduto, ma ha richiesto un piano di risanamento che assicuri l’efficienza dell’azienda e la continuità dei servizi. Dagnino ha anche elogiato il presidente di Ast Alessandro Virgara, che in meno di 120 giorni è riuscito a delineare un piano che mette in ordine i conti aziendali, garantendo così un futuro stabile.

