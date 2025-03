Assessore Tamajo inaugura il Cioko wine fest ad Alcamo

«Il Cioko wine fest non è soltanto una manifestazione enogastronomica ma è l’espressione viva di una comunità che crede nelle proprie potenzialità, che si mette in gioco e che vuole valorizzare le sue eccellenze». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, stamattina tagliando il nastro inaugurale dell’edizione 2025 della manifestazione ad Alcamo, nel Trapanese, dando ufficialmente il via a tre giorni di festa e valorizzazione del territorio. «È un evento che appartiene a tutti, ai produttori, agli artigiani, alle istituzioni – aggiunge – ma soprattutto ai cittadini, che con entusiasmo e partecipazione rendono possibile tutto questo. È la dimostrazione che la Sicilia sa fare e sa farsi amare, unendo tradizione, qualità e ospitalità».

Il Cioko wine fest rappresenta una vetrina di eccellenze e un momento di condivisione, crescita e orgoglio per tutta la Sicilia: dal 21 al 23 marzo, il cuore della città – da Piazza Ciullo al Collegio dei Gesuiti – sarà animato da un ricco programma di iniziative che coniuga gusto, cultura e intrattenimento. Fra questi, cooking show, spettacoli musicali, attività per bambini e un grande villaggio del gusto e dei sapori di Sicilia con, in prima linea, protagonisti il cioccolato di Modica e i vini di Alcamo.

«Questa – conclude Tamajo – è una manifestazione che nasce dal basso e che coinvolge attivamente le realtà locali. La Regione continuerà a sostenere iniziative come questa, perché portano benefici concreti all’economia, al turismo e favoriscono il senso di appartenenza di un’intera comunità».

L’ingresso è gratuito per la maggior parte degli eventi, con alcune esperienze su prenotazione. Info sul sito ufficiale www.ciokowineofficial.it/



