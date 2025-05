Assalto al mercato di Vittoria: rubato camion, demolito il muro di recinzione

Furto al mercato ortofrutticolo di Vittoria. I ladri sono entrati nella struttura mercatale di contrada Fanello e hanno portato via un camion di proprietà di uno dei concessionari del mercato, titolare di un box per la compravendita dei prodotti orticoli.

Anomale le modalità del furto. I ladri, come già altre volte, hanno divelto un muro di recinzione sul retro del mercato, nella parte che da verso la circonvallazione. Una volta all’interno si sono diretti verso il camion sono riusciti a metterlo in moto e a portarlo via. Per farlo hanno dovuto demolire interamente una parte della parete di recinzione, laddove avevano aperto un varco, all’altezza dei box 25 – 26. Non sono entrati all’interno dei box, ne in altre strutture del mercato, come gli uffici e i bar.

Nel mercato ortofrutticolo non c’è, per il momento, un sistema di video sorveglianza, non funzionante da più di due anni e manca anche la vigilanza notturna. Un progetto per la realizzazione della videosorveglianza e allo studio da qualche anno – già dagli anni della gestione commissariale – con la collaborazione del Genio civile. Alcune telecamere private però avrebbero inquadrato i tre individui, tutti con volto coperto da passamontagna, che alle 8,32 avrebbero fatto irruzione al mercato. “Chiederemo un incontro al sindaco e all’amministrazione comunale per cercare di portare a termine il progetto di videosorveglianza – spiega il presidente dell’Associazione Concessionari ortofrutticoli, Antonino Margiotta – in uno spirito di collaborazione vogliamo chiedere maggiore attenzione per la nostra struttura”.

Altri furti si erano verificati nel mercato anche nei mesi precedenti. A fine febbraio vennero presi di mira alcuni bar all’interno del mercato, nel 2024 i ladri avevano preso di mira undici box dove però avevano portato via solo pochi spiccioli, causando però seri danni.

