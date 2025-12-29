ASD Ispica Running, un 2025 da incorniciare: podi, crescita e grandi prestazioni

Un bilancio dai grandi risultati e dalle altrettanti grandi prestazioni quello che chiude il 2025. Risultati ottenuti nei principali circuiti e nelle gare podistiche nazionali, regionali e provinciali. Nel Gran Prix Provinciale Ibleo 2025 si sono distinti Corrado Giliberto 2° di categoria SM60, e Danilo Iacono 4° di categoria SM35, entrambi autori di una stagione di alto livello. Ottime anche le prestazioni nel circuito Sicily Bronze Races 2025, dove Carmelo Padova ha conquistato il 1° posto di categoria SM55, affiancato dai piazzamenti di Tonio Distefano (3° SM), Davide Frazzetto (5° SM) e da Danilo Iacono, 4° SM35. “Risultati che confermano la crescita della ASD Ispica Running ed il valore del lavoro svolto dalla società nel promuovere lo sport e l’atletica sul territorio – afferma la dirigenza societaria – accanto ai successi agonistici, la ASD Ispica Running ha rafforzato anche il proprio ruolo organizzativo sul territorio ibleo. La società è stata ed è infatti punto di riferimento per l’atletica locale ed è stata organizzatrice di una delle tappe del GP Provinciale Ibleo, disputata nello splendido scenario naturale del Maccone Bianco a Santa Maria del Focallo, dove nel 2025 si è svolta con successo la 2ª edizione del Trail del Maccone Bianco, evento che unisce sport, natura e valorizzazione del territorio. Un bilancio più che positivo che conferma la nostra ASD Ispica Running come una realtà solida e ambiziosa, pronta a guardare al futuro con entusiasmo e determinazione, continuando a promuovere l’atletica e i valori dello sport nel territorio ibleo e non solo. Ora, come primo impegno del nuovo anno, ci attende la Run2castles in programma il 6 gennaio 2026”.

© Riproduzione riservata