Asd Giarratana Volley, weekend perfetto: vittorie e memoria nel segno dell’emozione

Un fine settimana da incorniciare, sotto ogni punto di vista, per l’Asd Giarratana Volley. Arrivano infatti due vittorie nette e sei punti complessivi grazie ai successi delle formazioni maschile (Serie C) e femminile (Serie D), ma soprattutto una serata carica di emozioni che ha unito sport, memoria e comunità.

Serie C maschile: vittoria e commozione contro Il Gabbiano Pozzallo

La gara interna contro Il Gabbiano Pozzallo resterà impressa a lungo nei cuori dei tifosi. Prima del fischio d’inizio, una spettacolare coreografia del gruppo ultras ha ricordato Leandro, Peppe, Gabry e Fabio, i quattro giovani tragicamente scomparsi in un incidente stradale 17 anni fa. Un tributo intenso e partecipato, vissuto in un clima di profonda commozione alla presenza dei familiari e del parroco don Franco Ottone, che ha letto un messaggio rivolto all’intera comunità.

In campo, nonostante l’assenza forzata di coach Gianluca Giacchi, indisposto per l’occasione, i rossoblù hanno offerto una prova autoritaria. I primi due set scorrono senza particolari difficoltà (25-15, 25-14). Nel terzo Giarratana perde momentaneamente lucidità (25-27), ma nel quarto ritrova subito concentrazione e determinazione, chiudendo il match con un perentorio 25-13.

In classifica, l’Asd Giarratana Volley sale al secondo posto con 21 punti, in coabitazione con Giarre, a sole due lunghezze dalla capolista Gela, attesa alla palestra comunale dopo la pausa natalizia.

Serie D femminile: successo esterno a Palagonia

Ottima anche la prova della formazione femminile, impegnata sul difficile parquet di Palagonia contro la Ro.Va. Volley. Le ragazze di coach Saro Corallo partono fortissimo e dominano il primo set (15-25). Nel secondo e terzo parziale arriva la reazione delle padrone di casa, ma Giarratana mantiene sangue freddo e compattezza, portando a casa il match con i punteggi di 22-25 e 23-25, per un meritato 3-0 finale.

Le parole del presidente Pagano

Soddisfazione nelle parole del presidente Salvatore Pagano:

«È stato davvero un fine settimana da incorniciare – sottolinea – e molto significativo per il momento celebrativo vissuto sabato scorso. Ritengo che si stiano gettando le basi per fare bene nelle fasi calde del campionato. Ci sono tutte le condizioni per puntare al massimo».

